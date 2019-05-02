الاتحاد الأوروبى يدعو الانتقالى السودانى وقوى التغيير للحفاظ على سلمية السلطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الأوروبى المجلس الانتقالى السودانى وقوى التغيير، إلى الحفاظ على سلمية السلطة، وفق ما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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