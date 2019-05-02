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طرابلس — سبوتنيك. وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لدينا مخزون من السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة قبل تلك الفترة".
© Photo / Libyan forces
وتابع أن "لجنة الطوارئ خصصت مبلغ 100 مليون دينار ليبي للبلديات والإجراء الآن في مصرف ليبيا المركزي، وتم تسوية هذه الإجراءات صباح اليوم ويمكن أن تنقل لحساب البلديات صباح الغد الجمعة".
من جهته أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مهند يونس أن حكومة الوفاق الوطني تتمسك برفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في طرابلس لا يتضمن عودة قوات الجيش اللببي بقيادة خليفة حفتر إلى مواقعها شرق ليبيا.
وقال يونس في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع الحكومة لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، أن "الحكومة ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات المجرم حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها، مشددا على أن الحكومة أكدت على أنه "لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي".
وأكد يونس أن الحكومة "سيكون لها ردا واضحا على الدول الداعمة لخليفة حفتر، والتي تسعى لبناء أنظمة ديكتاتورية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ في حكومة الوفاق الليبية: مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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