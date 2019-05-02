- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، قال محافظ محافظة حجة هلال الصوفي، إن "الإفراج جاء تنفيذا لتوجيهات عبد الملك الحوثي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان".
MOHAMED AL-SAYAGHI
واندلعت مطلع شباط/فبراير الماضي، مواجهات بين قبائل حجور الموالية للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله"، في مديرية كُشر شمال محافظة حجة، استمرت 35 يوماً، وانتهت بإعلان "أنصار الله" في السابع من آذار/ مارس الماضي، سيطرتها على مناطق القبليين.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة اقتراب شهر رمضان... "أنصار الله" تعلن نبأ هام بشأن من قاتلوا ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.