بمناسبة اقتراب شهر رمضان... "أنصار الله" تعلن نبأ هام بشأن من قاتلوا ضدها

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، قال محافظ محافظة حجة هلال الصوفي، إن "الإفراج جاء تنفيذا لتوجيهات عبد الملك الحوثي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان".

MOHAMED AL-SAYAGHI

وأضاف أن "الدفعة هي الثانية من المفرج عنهم ممن تورطوا في فتنة حجور"، مشيراً إلى "أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الإفراج عن بقية المغرر بهم"، على حد وصفه.

واندلعت مطلع شباط/فبراير الماضي، مواجهات بين قبائل حجور الموالية للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله"، في مديرية كُشر شمال محافظة حجة، استمرت 35 يوماً، وانتهت بإعلان "أنصار الله" في السابع من آذار/ مارس الماضي، سيطرتها على مناطق القبليين.