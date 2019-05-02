شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جازان:

Advertisements

تلقت الجهات المعنية في جازان، بلاغاً بفقدان مواطن في الأربعين من عمره من محافظة العارضة بجازان منذ نهاية الشهر الماضي في ظروف غامضة.

يُذكر أن المواطن فُقد بتاريخ 25 رجب الماضي، بعدما أخبر أهله أنه يريد السفر إلى مدينة جدة قبل أن يفقدوا الاتصال به وتنقطع أخباره، وكان بحوزته مبلغ مالي قدره 54 ألف ريال قبل خروجه من المنزل تتمثل في نصيبه من إرث والده.

وتلقت الجهات المعنية بجازان بلاغاً من أسرة المفقود، وما زال البحث عنه جارياً لكشف ملابسات اختفائه.