شكرا لقرائتكم خبر عن صيد جائر لطيور «القمري» بإحدى مناطق المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة صيد جائر لحمام القمري، وسط مطالبات بتدخل الجهات المسؤولة لحماية هذا الطائر من خطر الانقراض.
وقال متداولو المقطع إن حمام القمري لا يزال يتعرض لحملة صيد جائرة، مؤكدين أن هذا الطائر الجميل كان يعبر بأعداد كبيرة في منطقة الخليج العربي.
وأضافوا أن أعداده في تناقص كبير مستمر بسبب هذا الصيد وقد لا نشاهده في السنوات القليلة القادمة إذا لم يتم حظر صيده.
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