شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. «رصاصة طائشة» تخترق بقالة في أحد المسارحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
اخترقت رصاصة طائشة، مساء أمس الأربعاء، بقالة تقع في قرية الشعوب بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان.
ولم يسفر الحادث، عن أي إصابة في مشهد تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بتطبيق عقوبات رادعة بحق مطلقي النار في حفلات الزواج وأصحاب قاعات الأفراح والقصور.
يُذكر أن إمارة منطقة جازان أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية.
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