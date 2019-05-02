سقوط طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار قمار

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سقوط طائرة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، بسقوط طائرة مروحية عسكرية قرب مطار قمار، بمدينة وادي سوف جنوبي البلاد. ولا يعرف بعد ما إذا كان الحادث خلف ضحايا أم لا، في وقت شهدت فيه طائرات الجيش الجزائري خلال الأعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي مارس الماضي، سقطت طائرة تدريب عسكرية جزائرية خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها، بوجادي محمد مهدي. كما لقى شخصان حتفهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، في فبراير الماضي.

وفي أبريل 2018، قُتل 257 شخصا على الأقل في تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية قرب العاصمة.وقالت وزارة الدفاع إن أغلب القتلى عسكريون وعائلاتهم.وكانت السلطات كشفت في وقت سابق أن من بين القتلى أعضاء في جبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر في نزاعها مع المغرب من أجل استقلال الصحراء الغربية.ونقلت وكالة رويترز