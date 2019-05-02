واشنطن توجّه تحذيرًا للدول الأوروبية بشأن الجيل الخامس

وفي كلمة خلال مؤتمر تنظمه الحكومة التشيكية في براج، اعتبر شتاينمان أن الأمن القومي "معيار إلزامي لتقييم مزوّدي تقنيات ومنتجات وخدمات الاتصالات، مضيفًا: "نأمل أن تتجنب الحكومات المتماثلة التفكير الالتزام بنظام أو مزوّد واحد حتى يتمكنوا من فحص ومقارنة التقنيات المتاحة بشكل صحيح وتقييم المخاطر بشكل كامل".
وأضاف: "يجب تنسيق القرارات الوطنية لأن لها تداعيات على مستوى أوروبا"، مشددا على أن توصياته لا تستهدف "شركة دولة في ذاتها".
وفي ديسمبر الماضي، حذّرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والكمبيوتر في جمهورية تشيكيا من استخدام برامج وأجهزة هواوي، قائلة إنها تشكل تهديدا لأمن الدولة.
ومع ذلك التقى ميلوس زيمان الرئيس التشيكي المؤيد لروسيا مسؤولا من هواوي في بكين الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع الشركة العملاقة.
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