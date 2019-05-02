واشنطن توجّه تحذيرًا للدول الأوروبية بشأن الجيل الخامس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حثّت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حكومات الاتحاد الأوروبي التي تتوافق معها في التفكير على توخي الحذر بشأن أمن شبكات الجيل الخامس للاتصالات وتنسيق السياسات حولها، في ضوء الشكوك حول النظام الذي تعرضه شركة هواوي الصينية العملاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جوشوا شتاينمان مساعد الأمن الالكتروني الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: "فقط مع قادة الدول التي نتوافق معها في التفكير، سنكون قادرين على تطوير وإدارة بنية تحتية آمنة يعوّل عليها لشبكات الجيل الخامس".

وفي كلمة خلال مؤتمر تنظمه الحكومة التشيكية في براج، اعتبر شتاينمان أن الأمن القومي "معيار إلزامي لتقييم مزوّدي تقنيات ومنتجات وخدمات الاتصالات، مضيفًا: "نأمل أن تتجنب الحكومات المتماثلة التفكير الالتزام بنظام أو مزوّد واحد حتى يتمكنوا من فحص ومقارنة التقنيات المتاحة بشكل صحيح وتقييم المخاطر بشكل كامل".

ومنعت واشنطن، الوكالات الحكومية من التعامل مع هواوي لتطوير شبكات الجيل الخامس التي تسمح بنقل فائق السرعة للبيانات عبر الهاتف المحمول، وذلك خشية أن تتمكن بكين من النفاذ إلى بنيتها التحتية الحيوية بهدف التجسس.

وتحدث جوليان كينغ وهو مفوض أوروبي مسؤول عن شؤون الأمن عبر دائرة فيديو مكررا أفكار شتاينمان، وقال: "هناك حاجة ماسة الى عمل منسّق عندما يتعلق الأمر ببنيتنا التحتية الرقمية الحساسة، خصوصا في حالة شبكات الجيل الخامس التي تمثل نقطة تحول ذات أهمية كبيرة".

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وأضاف: "يجب تنسيق القرارات الوطنية لأن لها تداعيات على مستوى أوروبا"، مشددا على أن توصياته لا تستهدف "شركة دولة في ذاتها".

وفي ديسمبر الماضي، حذّرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والكمبيوتر في جمهورية تشيكيا من استخدام برامج وأجهزة هواوي، قائلة إنها تشكل تهديدا لأمن الدولة.

ومع ذلك التقى ميلوس زيمان الرئيس التشيكي المؤيد لروسيا مسؤولا من هواوي في بكين الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع الشركة العملاقة.

وقال المتحدث باسم زيمان - في بيان: "الحملة ضد هواوي غير مدعّمة بأي أدلة مادية"، مضيفا أن الرئيس التشيكي يأمل أن تشارك هواوي في تطوير الاتصالات في الجمهورية التشيكية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس.