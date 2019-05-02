شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : النائب العام السودانى يستجوب البشير بتهم غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. كان النائب العام قد بدأ في أبريل التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب. Advertisements

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