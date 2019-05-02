التحالف يستهدف تجمعات للميليشيات فى معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور اليوم /الخميس/ أن قوات التحالف استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية . وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن قد أكد - في وقت سابق - أن ميليشيات الحوثي استولت على أحد المستودعات في الحديدة وحولته إلى مخزن أسلحة، مشيرا إلى أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية على تلك المخازن بعد منتصف الليل، حرصاً على سلامة المدنيين ودمرتها دون وقوع أي إصابات بشرية.

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