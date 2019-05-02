شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مخيم "شعفاط" وتصادر الأعلام الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، اليوم الخميس ،مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينين بالضفة الغربية ، وذكرت وكالة "قدس" للانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال صادرة مجموعة أعلام فلسطينية ، وقامت بإزالة معظمها من على المبان الفلسطينية .

كما أزالت قوات الاحتلال، بضائع الباعة، في حين أغلق عدد كبير من التجار محالهم تحسبا من ملاحقات ضريبية، وما زال التوتر يسود المخيم والضواحي المجاورة له.