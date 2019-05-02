شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينهى مهام عدد من المسئولين بالرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، إنهاء مهام بوعبانة شوهاد مدير للمنظومات والوسائل المعلوماتية بالرئاسة الجزائرية. وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن بن صالح أنهى أيضًا مهام آيت عرقوب عبد الكريم مدير المواكب الرسمية والنقل بالرئاسة.

كما قرر بن صالح اليوم أيضًا إنهاء مهام محمد سبايبي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائرى ينهى مهام عدد من المسئولين بالرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.