الحشد الشعبي يواصل إغلاق المقرات الوهمية

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© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
وأضاف البيان، أن "القوة أغلقت المقر وصادرت السيارات والسلاح الذي كان يستخدمه، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المعتقلين".
يشار إلى أن مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي أطلقت في شهر شباط الماضي حملة لإغلاق المقار الوهمية بناءً على توجيهات قيادة الحشد الشعبي لجعل هذا العام عاما للضبط، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى إغلاق آخر مقر وهمي.
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