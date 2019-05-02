نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه

وتساءل نصر الله:

كيف يحق لآل سعود دفع 450 مليار دولار لترامب، وهي ملك شعوب وأهل الجزيرة العربية.

وجاءت تصريحات نصر الله في حواره، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذو الفقار"، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت.

وتابع نصر الله:

بومبيو اعترف في مقابلة تلفزيونية أنه عندما كان مديراً للـ cia مارس الكذب والخداع والنهب.

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وفي السياق نفسه، وجه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تحذيرا للعراق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال نصر الله: أحذر إخواننا بالعراق من ترامب لأنه قال إن النفط العراقي له وهو ينفذ وعوده الانتخابية.

وتابع نصر الله:

أتحدث بناء على معطيات أنه سيتم تفعيل عمل "داعش" في العراق وسوريا.