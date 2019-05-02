قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن مقتل قيادي بـ"داعش" في تلعفر

بغداد — سبوتنيك. وقال الحشد في بيان على موقعه الإلكتروني إن "قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت كمينا محكما شمال ناحية العياضية، شمال قضاء تلعفر، قضت خلاله على ما يعرف بوالي تلعفر في "داعش" الإرهابي، وحيد أمنية، مع مرافقه الشخصي".

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وأضاف البيان أن "عمليات نينوى للحشد رصدت تحركات المدعو أمنية ونصبت له كمينا شمال العياضية أسفر عن مقتله والمرافق له".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.