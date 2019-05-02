بيدرسون يجتمع بمندوبي المجموعة المصغرة حول سوريا الجمعة

جنيف/ بايرام ألطوغ / الخليج 365

يجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الجمعة، مع مندوبي المجموعة المصغرة، للعمل على إحياء عملية جنيف المتعلقة بالأزمة السورية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن الاجتماع المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يضم مسؤولين كبار من فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية ومصر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد خارطة الطريق لعملية التسوية السياسية في سوريا، وإنشاء لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد تمهّد الطريق لحلّ سياسي فيه.

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وعقدت المجموعة المصغرة آخر اجتماعاتها في 14 سبتمبر/ أيلول 2018، تحت رعاية الملعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم تحقيق أي تقدم في عملية جنيف حول سوريا.

والثلاثاء، توقع بيدرسون أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا قبل نهاية الصيف المقبل.



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