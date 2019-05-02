جنيف/ بايرام ألطوغ / الخليج 365
يجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الجمعة، مع مندوبي المجموعة المصغرة، للعمل على إحياء عملية جنيف المتعلقة بالأزمة السورية.
وأوضح مراسل الخليج 365، أن الاجتماع المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يضم مسؤولين كبار من فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية ومصر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد خارطة الطريق لعملية التسوية السياسية في سوريا، وإنشاء لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد تمهّد الطريق لحلّ سياسي فيه.
وعقدت المجموعة المصغرة آخر اجتماعاتها في 14 سبتمبر/ أيلول 2018، تحت رعاية الملعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ومنذ ذلك الحين، لم يتم تحقيق أي تقدم في عملية جنيف حول سوريا.
والثلاثاء، توقع بيدرسون أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا قبل نهاية الصيف المقبل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون يجتمع بمندوبي المجموعة المصغرة حول سوريا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.