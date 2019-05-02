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إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال صيانتها

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ابها 0 تبليغ

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ابها

وافق سمو أمير منطقة عسير على توصيات اللجنة المكونة من عدد من القطاعات الأمنية والخدمية المعنية؛ برئاسة وكيل إمارة المنطقة؛ وعضوية فرع وزارة النقل والشرطة والمرور؛ ومقاول المشروع؛ والمتضمنة إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة في الموقع الذي سبق العمل به بعد النفق الثاني.

وحرصاً من مقام إمارة منطقة عسير والجهات المعنية على سلامة مستخدمي الطريق؛ وإنجاز أعمال الصيانة المتبقية في وقتٍ وجيز؛ فقد صدرت التوجيهات بالموافقة على إغلاق العقبة جزئياً وفق مايلي:

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يبدأ الإغلاق من الساعه ٥:٣٠ حتى ٩:٠٠ صباحاً كل يوم لمدة ٧ أيام؛ تبدأ من الإثنين الأول من رمضان الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٩م وتنتهي عند الساعة التاسعة من صباح الأحد السابع من رمضان حسب تقويم أم القرى الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.*

يكون الإغلاق في منطقة العمل فقط؛ والواقعة قبل النفق الثاني للقادم من أبها؛ وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربه.

الجهات المعنية تعتذر لعابري الطريق؛ وتأمل تعاونهم لاستكمال أعمال الصيانة في الوقت المحدد.

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