“رواند الغامدي”تحتفل بتخرجها بالباحة

شريفة الغامدي احتفلت مساء اليوم الخميس 2/ 5 / 2019م الطالبه رواند على صنقور الغامدي بتخرجها من ثالث ثانوي بتقدير ممتاز.

وحضر الحفل الذي أقيم بمنطقة الباحه اهل واقارب الطالبه ، والعديد من صاحبتها ومحبينها .

صحيفة الخليج الالكترونيه تهنى “رواند” بنجاحها وتفوقها وتتمنى لها التوفيق وان تحقق ما تتمنى .

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