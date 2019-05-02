الأرصاد توضح: ارتفاع الحرارة في #رمضان لتزامنه مع بداية #الصيف

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ أصدرته عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداءً من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى واعتدال في درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري لشهر مايو على المنطقة الغربية خاصة المرتفعات منها والمنطقة الجنوبية.

وقال التقرير: تشير التوقعات إلى احتمالية أن تسجل درجات الحرارة السطحية حول المعدل في معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها.

وأضاف: من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة يتصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للإعتدال ليلاً ، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع و مدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

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وأردف التقرير: تشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل.

وتابع: يكشف تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بالحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبيًا ليلاً ، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من خمسة كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وقال تقرير “الأرصاد”: التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة تظهر معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.