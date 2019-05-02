وتوفي المختطف نشوان سيف الاثنين الماضي إثر التعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية وتسبب في تدهور حالته الصحية.
وكانت المليشيا الحوثية اختطفت نشوان من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في تعز في شهر يناير سنة 2017، وأفرج عنه نهاية السنة الماضية.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أن نشوان سيف تعرض للتعذيب الشديد في سجون المليشيا الحوثية.
وأوضحت الرابطة أن الحوثيين احتجزوا المختطف نشوان في سجن الصالح لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ونقلوه إلى محافظة إب بعد ذلك، وأفرج عنه في شهر سبتمبر 2018م، ولكنه ظل يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في سجونهم حتى توفي.
وبحسب الرابطة فإن المختطف نشوان تعرض للصعق بالكهرباء، والضرب على الكلى بالأدوات الحديدية، كما قاموا الحوثيين بإخصائه، ورشه بمواد حارقة ما سبب له جروح وقروح شديدة أدت إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بتليف الكبد والفشل الكلوي، نتيجة العدوى والجفاف المزمن وإهمال معالجته.
وتوفي في سجون المليشيا منذ انقلابها ما يقارب الـ 134 مختطفا، ثمانية منهم على الأقل توفوا منذ اتفاق ستوكهولم جراء ما يتعرضون له من صنوف شتى من التعذيب الوحشي.
وكانت تقارير حقوقية كشفت مؤخراً، أنّ مليشيا الحوثي تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق المختطفين قسراً في سجون سرية بصنعاء ومناطق سيطرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإخصاء ورش مواد حارقة.. التعذيب حتى الموت في سجون الحوثي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.