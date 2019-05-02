الإخصاء ورش مواد حارقة.. التعذيب حتى الموت في سجون الحوثي باليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يعاني العشرات من المختطفين والمختطفات في سجون الحوثي من وضع صحي حرج نتيجة لما يتعرضون له من تعذيب جسدي ونفسي وإهمال صحي متعمد ساعد في انتشار الأوبئة داخل هذه السجون، بالإضافة إلى منع أهاليهم من إدخال الدواء والغذاء والمال، وهو ما أدى إلى وفاة المختطف نشوان مقبل سيف بعد أشهر من الإفراج عنه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في تعز- بحسب الشرق الأوسط.

وتوفي المختطف نشوان سيف الاثنين الماضي إثر التعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية وتسبب في تدهور حالته الصحية.

وكانت المليشيا الحوثية اختطفت نشوان من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في تعز في شهر يناير سنة 2017، وأفرج عنه نهاية السنة الماضية.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، أن نشوان سيف تعرض للتعذيب الشديد في سجون المليشيا الحوثية.

Advertisements

وأوضحت الرابطة أن الحوثيين احتجزوا المختطف نشوان في سجن الصالح لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ونقلوه إلى محافظة إب بعد ذلك، وأفرج عنه في شهر سبتمبر 2018م، ولكنه ظل يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في سجونهم حتى توفي.

وبحسب الرابطة فإن المختطف نشوان تعرض للصعق بالكهرباء، والضرب على الكلى بالأدوات الحديدية، كما قاموا الحوثيين بإخصائه، ورشه بمواد حارقة ما سبب له جروح وقروح شديدة أدت إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بتليف الكبد والفشل الكلوي، نتيجة العدوى والجفاف المزمن وإهمال معالجته.

وتوفي في سجون المليشيا منذ انقلابها ما يقارب الـ 134 مختطفا، ثمانية منهم على الأقل توفوا منذ اتفاق ستوكهولم جراء ما يتعرضون له من صنوف شتى من التعذيب الوحشي.

وكانت تقارير حقوقية كشفت مؤخراً، أنّ مليشيا الحوثي تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق المختطفين قسراً في سجون سرية بصنعاء ومناطق سيطرتها.