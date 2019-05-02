دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تدمج محرك البحث مع مساعدها الصوتي في النسخة 74 من نظام كروم

في أسلوب مشابه لما تتبعه شركة مايكروسوفت في نظام تشغيلها ويندوز قامت شركة قوقل بتوحيد محرك البحث الداخلي في نظام تشغيلها كروم بنسخته 74 مع مساعدها الصوتي، لتشكل بذلك طريقة أسهل للمستخدمين في التعامل والوصول لمكونات الجهاز البرمجية عبر الاوامر الصوتية سواء من تطبيقات أو نوافذ بالإضافة لدعم البحث الصوتي عبر الويب.

فعلى سبيل المثال يمكن الآن للمستخدم فتح أي من التطبيقات الموجودة على جهازه بمجرد إصدار الأمر الصوتي وكذلك بإمكانه الاستفسار عن حالة الطقس للأيام القادمة بنفس الطريقة، مما يفتح تجربة جديدة في البحث تعتبر غريبة نوعاً ما لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على النهج التقليدي الكتابي.

فيما لم يقتصر التحديث في النسخة الجديدة من النظام على مزايا البحث وتقديم هذه التجربة للمستخدم، فقد أضاف أيضاً دعماً لاخراج الصوت من تطبيقات Linux كما وفر دعماً لتشغيل تطبيق كاميرا الأندرويد عبر منفذ USB، بالإضافة لعدد اخر من الميزات المفيدة للمطوريين يمكنك الإطلاع على قائمة التحديثات كاملة من هنا.

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