قوقل تدمج محرك البحث مع مساعدها الصوتي في النسخة 74 من نظام كروم

في أسلوب مشابه لما تتبعه شركة مايكروسوفت في نظام تشغيلها ويندوز قامت شركة قوقل بتوحيد محرك البحث الداخلي في نظام تشغيلها كروم بنسخته 74 مع مساعدها الصوتي، لتشكل بذلك طريقة أسهل للمستخدمين في التعامل والوصول لمكونات الجهاز البرمجية عبر الاوامر الصوتية سواء من تطبيقات أو نوافذ بالإضافة لدعم البحث الصوتي عبر الويب.
فعلى سبيل المثال يمكن الآن للمستخدم فتح أي من التطبيقات الموجودة على جهازه بمجرد إصدار الأمر الصوتي وكذلك بإمكانه الاستفسار عن حالة الطقس للأيام القادمة بنفس الطريقة، مما يفتح تجربة جديدة في البحث تعتبر غريبة نوعاً ما لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على النهج التقليدي الكتابي.
فيما لم يقتصر التحديث في النسخة الجديدة من النظام على مزايا البحث وتقديم هذه التجربة للمستخدم، فقد أضاف أيضاً دعماً لاخراج الصوت من تطبيقات Linux كما وفر دعماً لتشغيل تطبيق كاميرا الأندرويد عبر منفذ USB، بالإضافة لعدد اخر من الميزات المفيدة للمطوريين يمكنك الإطلاع على قائمة التحديثات كاملة من هنا.
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