دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الصور الترويجية لهاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL قبل مؤتمر 7 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأ العد التنازلي إستعداداً لإنطلاق مؤتمر عملاق البحث جوجل في 7 من مايو، للكشف عن أول إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة Pixel 3a وPixel 3a XL، واليوم ظهرت الصور الترويجية للهواتف مع مواصفات كلا الهاتفين.

تدخل شركة جوجل للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة قريباً مع هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL بهدف جذب قاعدة جديدة من المستخدمين بعد أن واجهت جوجل منافسة قوية في سوق الهواتف المميزة خلال الفترة الأخيرة.

واليوم ظهرت تسريبات جديدة للصور الترويجية لكلاً من هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL مع مواصفات الهواتف قبل إنطلاقها رسمياً في 7 من مايو، حيث من المقرر أن تنطلق الهواتف بألوان الأبيض، البنفسجي إلى جانب الأسود.

وتظهر الهواتف باللون الأبيض والبنفسجي الفاتح مع أزرار مميزة بألوان البرتقالي والأصفر، بينما لا يتغير لون الأزرار في الإختيار المميز باللون الأسود، أيضاً من المقرر أن يضم كلاً من هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL نمط التصوير الليلي الذي يعرف بNight Sight، وهو ما أكدت عليه الصور الترويجية لكلا الهاتفين.

جوجل تدعم هذه الإصدارات أيضاً بتنقية Motion Focus مع نمط تصوير Portrait، كما ستتيح هذه الإصدارات للمستخدمين ميزة التخزين الغير محدود للصور في تطبيق Google Photos.

أيضاً يبدو أن جوجل تسعى للتسويق للإصدارات المتوسطة هذا العام مع مزيد من المميزات التي تشمل تحديثات سريعة لبرمجيات الآمان والحماية والإصدارات الجديدة من نظام التشغيل على مدار ثلاث سنوات، لذا من المقرر أن يحصل المستخدمين على ميزة التحديث إلى Android Q و R وأيضاً S فور إطلاقها.

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أيضاً من بين المميزات الأخرى المقدمة من جوجل في هذه الإصدارات ميزة الشحن السريع، مع تقنية Call Screen، وأيضاً شريحة الحماية Titan M.

يذكر أن هاتف Pixel 3a يأتي بشاشة 5.6 إنش مع بطارية بقدرة 3000 mAh، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 670، بينما يأتي هاتف 3a XL بحجم 6 إنش في الشاشة مع قدرة بطارية 3700 mAh مع رقاقة معالج Snapdragon 710.

أيضاً تقدم جوجل هذه الإصدارات مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 12.2 ميجا بيكسل، مع كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل، كما تأتي الهواتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 64 و128 جيجا بايت، كما تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android Pie مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تضم الهواتف مستشعرات Active Edge.

وقد أشارت التسريبات إلى أن جوجل تقدم هاتف Pixel 3a بسعر يبدأ من 399 دولار، بينما ينطلق هاتف 3a XL بسعر يبدأ من 479 دولار في سوق الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع الصور الترويجية لهاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL قبل مؤتمر 7 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.