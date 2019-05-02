نصر الله: زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى

وأضاف نصر الله "إن الفرق الإسرائيلية التي تفكر بالدخول إلى لبنان ستدمر وتحطم، وبأن المقاومة تملك القدرة للدخول إلى الجليل.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني في حواره، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذو الفقار"، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت.

وقال نصر الله:

قلت سابقاً أن ترسيم الحدود اللبنانية تحسمها الدولة، والمقاومة ملتزمة بتحرير الأراضي المحتلة.

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وتابع السيد نصر الله: طالما أن مزارع شبعا أرض لبنانية، فإن هذا الأمر محسوم للمقاومة وكلام أي شخص لا يقدم أو يؤخر.

وأضاف الأمين العام لحزب الله:

نحن مقتنعون أن القرى الـ 7 أراضٍ لبنانية. لكن هذا الموضوع متروك للدولة.