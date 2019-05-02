نصر الله: هناك ما تدبره دول خليجية مع إسرائيل وأمريكا بشأن "الحرب على لبنان"

وجاءت تصريحات حسن نصر الله في حديث خاص، مساء اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين "السيد ذوالفقار"، الذي يقام في قاعة محمد باقر الصدر بيروت.
وأضاف نصر الله:
إن هناك جوا تنشره دول الخليجية وإسرائيل وأمريكا بأن هناك حرباً على لبنان، وهذا هدفه الضغط على لبنان.
وقال نصر الله:
التهويل هدفه الضغط على المقاومة للتخلي عن صواريخها وقوتها.
وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الهدف من الضغط على لبنان هو تقديم تنازلات ولا سيما في الحدود المائية ومزارع شبعا.
وقال نصر الله:
أمريكا تسعى للحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وأيضا الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها.
وتابع:
إن الخبراء في كيان العدو يتحدثون عن نقاط الضعف الكثيرة في جيش العدو، وكذلك في لبنان هناك الكثير من نقاط القوة، ولا يمكن للعدو أن يمس بقدرة وجهوزية المقاومة في لبنان.
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