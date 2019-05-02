شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم عسير يعتمد حركة النقل الداخلي بنسبة 42% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اعتمدت الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة عسير، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441هــ. وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ 1895 متقدماً، وبلغ عدد المنقولين 791 معلماً بنسبة بلغت 41,74%. فيما بلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمات، وعدد المنقولات 722 معلمة، بنسبة 40,04%، بينما وصلت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات إلى 40، 91%.

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