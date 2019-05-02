شكرا لقرائتكم خبر عن «جون أبي زيد» يؤدي القسم سفيراً للولايات المتحدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أدى السفير الجديد للولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، اليوم الخميس، القسم أمام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيذاناً بتسلمه مهامه رسمياً كسفير لواشنطن في الرياض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق عن ترشيح جون أبي زيد سفيراً للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

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ورحبت سفارة المملكة بواشنطن بهذه الخطوة عبر تغريدة في حسابها قائلة: “السفارة السعودية تعبر عن تهانيها الحارة للجنرال جون أبي زيد”.

وكان أبو زيد قد قال في تصريحات أمام الكونغرس، إن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أساسية من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني.

والجنرال جون أبي زيد من مواليد 28 أكتوبر 1951 ميلادي، لأبوين مسيحيين من أصول لبنانية، هاجر أجداده من جنوب لبنان إلى أمريكا في عام 1915، وهو أب لثلاثة أطفال، كان قائد القيادة الأمريكية الوسطى التي تغطي الشرق الأوسط، لذلك برز اسمه إبان حرب العراق.