شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج القبول بالخدمة العسكرية في المركز الوطني للعمليات الأمنية.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للعام الهجري 1440هـ. وأوضحت أن معرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر – التوظيف) من هنا

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