دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نتفليكس ترفع جودة الصوت وتجعله أكثر مرونة لإثراء تجربة المستخدم مع اختلاف سرعات النت

قالت نتفليكس اليوم أنها قامت برفع جودة الصوت على خدمتها لتصل جودة “الأستديو” من أجل تعزيز تجربة المستخدم وإثرائها وكذلك جعل المشاهدة أكثر مرونة مع سرعات النت المختلفة، وهذه الأمور ستكون مبنية على سرعة النت والأجهزة المستخدمة للمشاهدة.

ستقوم الشركة برفع قوة الصوت إلى 640 كيلوبايت في الثانية بتقنية 5.1 في أجهزة الصوت المحيطة العادية بعد أن كانت 192 كيلوبايت في الثانية، وإلى 768 كيلوبايت في الثانية للأجهزة التي تدعم تقنية Dolby Atmos بعد أن كانت 448 كيلوبايت في الثانية – والتي في الأساس تحتاج اشتراك بريميوم لها.

كما ستدشن ميزة لجعل الصوت أكثر مرونة أثناء المشاهدة، بحيث تقوم بعرض الصوت بالتزامن مع المشاهد بأفضل طريقة بناءً على سرعة الانترنت التي يحظى بها المستخدم وذلك لمنع أي تقطيع أو تشويش أثناء المشاهدة.

وتقول نتفليكس أن المشترك لن يلاحظ أي فرق بين جودة الأستوديو (الماستر) وجودة الصوت من الأجهزة المحيطة المرتبطة بجهاز المشاهدة أثناء العرض بسبب التحديث الأخير على جودة الصوت.

التدوينة نتفليكس ترفع جودة الصوت وتجعله أكثر مرونة لإثراء تجربة المستخدم مع اختلاف سرعات النت ظهرت أولاً على عالم التقنية.