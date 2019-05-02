القضاء الجزائرى يحقق مع مدير الأمن الوطنى الأسبق فى قضية تهريب مخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل اللواء عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري اليوم /الخميس/ أمام قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة لسماع أقواله في قضية محاولة ادخال 701 كيلوجرام من الكوكايين عبر ميناء وهران (شمال غرب) العام الماضي. وكان عبد الغاني هامل قد مثل - يوم /الإثنين/ الماضي - أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية تيبازة المتاخمة للجزائر العاصمة، في إطار تحقيق قضائي حول شبهات فساد تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة.

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