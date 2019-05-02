شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تظاهرات فى حلب ضد الجدار الإسمنتى التركى حول عفرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر المئات من الأكراد في ضواحي قرية (تل سوسن) شمالي حلب؛ احتجاجًا على مساعي أنقرة لإقامة جدار حول مدينة عفرين، للمطالبة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وأكد المتظاهرون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن بناء الجدار سيعزل مدينة عفرين عن سوريا.

وكانت وزارة الإعلام السورية قد أفادت بأن القوات التركية بدأت في بناء جدار إسمنتي يحيط بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

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