شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: 4 آلاف عراقى من تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الإدارة الذاتية فى شمال شرقى سوريا، أنها قدمت للحكومة العراقية لائحة بأسماء 4 آلاف عراقى ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي، لافتة إلى أن بغداد لم تطلب تسلم أيًا منهم حتى الآن.

وأضافت الإدارة - خلال اجتماع ممثلى الطرفين فى مدينة القامشلى السورية اليوم /الخميس/ فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) - أن حوالى 30 ألف لاجئ عراقى يتواجدون فى مخيم الهول جنوب الحسكة، وهم مدنيون لا علاقة لهم بمسلحى (داعش)، وهم مخيرون بين العودة للعراق أو البقاء فى مخيمات الشمال السوري.

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يذكر أنه تمت - خلال الاجتماع - مناقشة سبل عودة مسلحى التنظيم واللاجئين إلى العراق، وتسليم الجانب العراقى لائحة تضم أسماء 4 آلاف شخص من مسلحى التنظيم الإرهابى وعائلاتهم.