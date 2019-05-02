شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: احتواء أزمة مع العراق بسبب تصريحات مسيئة للسيدات العراقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى السفير فهد العوضى، أنه تم احتواء أزمة المظاهرات حول القنصلية الكويتية فى مدينة البصرة.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتى فى تصريحات صحفية، الخميس، إن اعتذار الشيخ فلاح بن جامع قد حل الأزمة بشكل جذرى، لافتا إلى قيام وفد من أهالى مدينة البصرة بحمل الورد للقنصلية الكويتية صباح اليوم تعبيرا عن قبولهم الاعتذار.

كان مصدر رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الكويتية قد أكد ان ما حصل من تجمع وتهجم على مبنى القنصلية الكويتية فى البصرة "مرفوض وغير مقبول"، مشيرا الى أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية أن "الخارجية الكويتية تعمل بالتنسيق مع قنصليتها فى البصرة على إعداد تقرير عن الحادثة، وحصر أى أضرار فى القنصلية".

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وتجمع عدد من العراقيين أمام القنصلية الكويتية فى العراق بسبب كلمة لشيخ قبيلة العوازم الكويتية فلاح بن جامع أثناء تجمع العوازم، وتحدث عن نساء مدينة البصرة بكلمات أثارت حفيظة العراقيين.

وقد تسبب مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية الذى يظهر فيه شيخ العشيرة الكويتى وهو يقول إن نساء البصرة راقصات، وإن البصرة سبب فساد المجتمع الكويتى لأنه تجلب منها الراقصات، ما أثار حفيظة العراقيين، وتظاهر عشرات من أهالى مدينة البصرة العراقية، أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجا على تصريحات الشيخ الكويتى.

بدوره قال عواد عضو مجلس النواب العراقى عن محافظة البصرة، إن ما صدر من كلام معيب ومسىء بحق المرأة العراقية والبصرية على وجه الخصوص من قبل أحد الشخصيات الكويتية، هو أمر مرفوض، وعلى الحكومة العراقية التحرك لمنع أى تجاوزات على الشعب العراقى من أى دولة كانت.

وأضاف "هناك بعض الكويتيين يحاولون من جديد إشعال الاحتقان بين الشعبين العراقى والكويتى، لأسباب تافهة، خصوصًا أن هناك من يؤجج هذه الفتنة لأسباب سياسية".