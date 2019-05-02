شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قرارًا بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.
ومن جهة أخرى، أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارًا بتخفيض عدد ساعات العمل للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمعدل ساعتين يومياً، تنفيذاً للمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
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