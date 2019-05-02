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الجيش اليمنى يحكم سيطرته على سلسلة جبلية فى جهة كتاف بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحكمت وحدات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، سيطرتها على جبال (القناصين وجبال البدر) فى منطقة المخنق، بجبهةِ كتاف الشرقية بمحافظة صعدة .

 

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية ، اليوم ، أن العلم اليمنى رفرف على المرتفعات الجبلية المحررة من خلال عملية عسكرية اتسمت بالدقة والمباغتة ، موضحة أن العملية المشتركة بين قبائل صعدة والجيش الوطنى هدفها تأمين الطريق بين محافظتى الجوف وصعدة، وكذلك إحكام تطويق مركز المديرية، وتعزيز قوة اندفاع قطاعات الجيش الوطنى نحو مديرية الحشوة.


وفى مديرية قطابر ، سيطر الجيش اليمنى على مناطق (عموم شامية، ال كراد وسوق العقر).. وتم تحرير 14 قرية جديدة.

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