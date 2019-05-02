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الخرطوم — سبوتنيك. وقال المهدي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "البعض يرى أن الضغط على المجلس العسكري أفضل طريقة للإسراع بالتسليم، نحن نرى الضغط لا مبرر له إلا عندما نكون قدمنا الصورة التي نريد التسليم بها. وحتى إذا قرر المجلس تسليم السلطة، فلمن وكيف".
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وأضاف المهدي أن "في المجلس السيادي ستكون هناك سلطات سيادية وهناك مرجعيات دستورية في تاريخنا تبين ما هي هذه السلطات السيادية، ومجلس الوزراء ستكون لديه سلطات تنفيذية، والمجلس التشريعي ستكون لديه سلطات تشريعية، وكذلك نحتاج لجهاز قضائي مستقل ومحكمة دستورية تفصل في الخلافات بين الأجهزة. أعتقد أن هذه الصورة هي التي سنقدمها في الحوار في المجلس العسكري".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق المهدي لـ"سبوتنيك": الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لا مبرر له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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