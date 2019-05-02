توصية إسرائيلية جديدة تجاه غزة

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية توصي بإقامة منطقة صناعية إسرائيلية — فلسطينية مشتركة قرب معبر المنطار "كارني سابقا" بين إسرائيل وقطاع غزة، يتم فيها تشغيل نحو 5 آلاف عامل فلسطيني من القطاع، على غرار منطقة إيرز الصناعية سابقا.
© REUTERS / Amir Cohen
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث ليس عن مجرد خطة أدراج فقط، وإنما عن مخطط موجود الآن على طاولة المباحثات، وأيضا ضمن إطار التسوية مع حركة حماس، بيد أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على تنفيذ المخطط، كما تطرح في الحديث عن التسوية، وخاصة مع مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تبذل في الشهور الأخيرة جهود للحصول على تمويل من منظمات دولية ودول أجنبية لإقامة المنطقة الصناعية، والتي من المتوقع أن يستغرق استكمال إقامتها نحو 5 سنوات.
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