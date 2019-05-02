نائب عراقي يسعى لحجب المواقع الإباحية في البلاد

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وأعتبر العقابي بأن تلك المواقع "تزعزع الاستقرار الروحي وتقتل روح العمل والإبداع" لدى الشباب. وفقا لـ "السومرية نيوز".

وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن "الشباب العراقي يعاني اليوم من عدة تحديات، أبرزها البطالة، وقد بدأنا في سلسلة خطوات قانونية لمعالجة هذا الأمر بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف العقابي، أن "هناك تحدياً آخر لا يقل خطورة عن تحدي البطالة، وهو تعرض المنظومة الأخلاقية إلى التهديم بسبب الانفتاح التكنلوجي وغياب التقنين، فنشهد توافداً كبيراً من قبل الشباب للمواقع الإباحية، التي تزعزع الاستقرار الروحي لدى هذه الشريحة وتقتل روح العمل والإبداع، بالإضافة إلى ما تعكسه على الأمن المجتمعي".

ومضى العقابي إلى القول: "جمعنا اليوم عدداً من التواقيع تجاوز الـ100 توقيع، لتقديم مقترح قانون حجب المواقع الإباحية إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليه".