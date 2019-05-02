السراج: الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بانسحاب القوة المعتدية

وليد عبد الله / الخليج 365

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس.

وأوضح السراج أن "جميع الأطراف الداخلية والخارجية متفقة أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث".

وأضاف "بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل/ نيسان يختلف تماماً عن الوضع بعده، هناك متغيرات".

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وأردف "نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية".

وأشار أن "شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة".

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم تقدما حقيقيا على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.