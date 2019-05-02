تواصل المظاهرات المناهضة لـ "ي ب ك" الإرهابي شرقي سوريا

دير الزور/ محمد مستو/ الأنماضول

تتواصل في ريف دير الزور شرقي سوريا، المظاهرات المناهضة لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، والمنددة بسرقته ثروات المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن مظاهرات حاشدة خرجت في عدد من بلدات ريف دير الزور، منذ أيام ، مشيرة إلى أن المظاهرات لم تتوقف حتى اللحظة ومن المتوقع استمرارها خلال الأيام القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي المنطقة طالبوا بطرد "ي ب ك" من المنطقة، والتوقف عن نهب وسرقة النفط وبقية الموارد، وعبرو عن احتجاجهم لانقطاع الماء والكهرباء عن بلداتهم وقراهم.

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ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " دير الزور بحر من ماء و بحر من نفط"، و"ليس لدينا لا ماء ولا كهرباء" ، " نريد الديمقراطية وليس الديموغوجية"، " الأسد و "ي ب ك" شريكان في الجريمة"، و "التحالف الدولي مسؤول عن انتهاكات "ي ب ك" وسرقاتها".

وذكرت المصادر أن المظاهرات خرجت ببلدات الشحيل و البصيرة وبلدة الدحلة والصبحة بريف دير الزور الشرقي، وبلدات حصين وغريبة الشرقية والغربية في الريف الشمالي، وبلدة حصان في الريف الغربي.وتقدمت "ي ب ك"، وبدعم من التحالف الدولي، في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي في منتصف عام 2017، واستكملت السيطرة عليهما مطلع آذار مارس/ الماضي، بعد طرد تنظيم داعش منها.

يشار أن ريف ديرالزور الشرقي يضم أكبر حقول للغاز والنفط في سوريا، وتستولي المنظمة على تلك الحقول وتبيع انتاجها لصالح قياداتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.