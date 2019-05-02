الخارجية_التركية: نقترب من الاتفاق مع #واشنطن على منطقة آمنة بـ #سوريا

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة وواشنطن تقتربان من الاتفاق على تفاصيل منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوريا على الحدود التركية.

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جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن المحادثات التركية هذا الأسبوع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.

وترغب أنقرة في إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأميركية من سوريا.