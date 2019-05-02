إعادة تشغيل #مطار_نجران مطلع #رمضان المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استكمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران واستئناف الرحلات فيه ابتداءً من 1 رمضان 1440هـ حيث سيتم تسيير رحلتيين يومياً إلى الرياض وجدة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد موافقة الجهات المختصة وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار.
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