"جوجل" تطرح خاصية جديدة لمسح نشاطات مستخدميها تلقائياً

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل شركة جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن طرح خاصية جديدة، تتيح المسح التلقائي لبيانات المستخدمين وسجل نشاطاتهم التي يتم جمعها.

ووفق ما ذكر موقع "venturebeat"، ستوفر خاصية المسح التلقائي خيارين بمدة زمنية لحذف سجل النشاطات؛ الأول محدد بفترة ثلاثة أشهر والأخر بعد 18 شهرًا.

وتعمل "جوجل" على طرح الخاصية الجديدة لدى حسابات المستخدمين سواء في الهواتف أو عبر الويب خلال الأسابيع القادمة، حيث عبرت الشركة أن هذه خطوة مبدئية يمكن أن يتم البناء عليها في توفير خيارات أخرى مستقبلية تتبنى الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

جدير بالذكر أن الشركات التقنية ترعى اهتمامًا في الأونة الأخيرة في الحفاظ على بيانات المستخدمين، وتوفير خيارات من شأنها أن تحميهم من استغلال بياناتهم في حال تعرض حساباتهم للقرصنة أو تسريب بيانات عرضي أو خلل فني معين، وبالتالي تعريض الشركة نفسها لغرامات مالية من الجهات المختصة بحماية خصوصيات المستخدمين.​