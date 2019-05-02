حميدتي: نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حميدتي قال إنه لن يسمح للفوضى بالبقاء في السودان

وأضاف حميدتي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.

وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.

وتبث "سكاي نيوز عربية" في وقت لاحق، المقابلة كاملة مع حميدتي.

وكان حميدتي قال في وقت سابق إنه "لا فوضى بعد اليوم" في السودان، مؤكدا "عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده"، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية.

ودعا المسؤول للاحتكام إلى القانون، وأضاف: "لدينا قضاء عادل ونزيه بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماما".