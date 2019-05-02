المقداد: سوريا ستستخدم شتى السبل لاستعادة أراضيها من تركيا وأميركا وكل الأعداء

دمشق — سبوتنيك. وقال المقداد ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، عقب لقائه وفدا تضامنيا من جنوب إفريقيا، إن "الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا وأمريكا وكل أعداء سوريا".

وتابع المقداد في تصريحاته أن "على تركيا أن تفهم أن دعمها للإرهاب واحتلالها للأراضي السورية لن يجلب لها السلام والأمن والاطمئنان"، مضيفا "نحن نعمل من أجل تحرير أرضنا بكل ما لدينا من قوة، وسيرى العدو والصديق أن سوريا قادرة على تحقيق هذا الهدف".

يتبع…