عضو "الصحفيين السودانيين": مهلة الاتحاد الأفريقي قد تسمح للمجلس العسكري بالتسويف

وأكد فتحي لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، أن "عدم تسليم السلطة قبل مهلة الاتحاد الأفريقي لعب بالنار، وقد يخسر السودان الكثير بسبب تمسك المجلس العسكري بالسلطة"، مشددا على أن "الجيش هو حارس للشرعية ولا يجب أن يحكم".

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واستبعد فتحي انجراف قوى الحرية والتغيير إلى الفوضى، معتبرا أن "تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري حول الفوضى لا تُعبر عن الواقع"، مشيرا إلى أن معدل الجريمة تراجع خلال الفترة الأخيرة".

وشدد فتحي على أن "قوى الحرية والتغيير تعول على صبر الجماهير، وأن الخيار الوحيد أمام الشعب هو مواصلة الاعتصام إلى مدى مفتوح"، معربا عن اعتقاده بأن "الشعب قد يبقى في الشارع لخمس سنوات أو إلى ما لانهاية لحين الاستجابة إلى المطالب بإنشاء السلطة المدنية بهياكلها الثلاثة مجلس مدني سيادي بتمثيل للعسكريين ومجلس وزراء انتقالي ثم هيئة تشريعية انتقالية".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.