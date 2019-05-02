انت الان تتابع طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا شمال قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعا شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، الى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

وحمل حركة "حماس مسئولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".وأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة "عيد الفصح اليهودي.وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة بالوصول للمستشفيات، وكذلك لتنقل الطواقم الطبية، كما سيتم إغلاق الضفة وغزة بمناسبة يوم