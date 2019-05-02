انت الان تتابع صحف عربية: واشنطن تبدأ «تصفير» النفط الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت إعلان إيران رفضها التحرك الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لتلحق بموقف تركيا التي جاء ردها على لسان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن العربي والإقليمي والدولي. نبدأ من إيران، حيث كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن قرار الولايات المتحدة بـ"تصفير" الصادرات النفطية الإيرانية، يدخل حيز التنفيذ اليوم، بعد إنهاء إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن طلبت من مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه بحلول الأول من مايو وإلا سيواجهون عقوبات.

وتنهي واشنطن بذلك إعفاءات مدتها ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة. وتحت عنوان "الجيش الإيراني متأهب لحرب"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي دعا القوات المسلحة في بلاده إلى "التأهب لحرب"، فيما حملت طهران واشنطن

وتنهي واشنطن بذلك إعفاءات مدتها ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.

وتحت عنوان "الجيش الإيراني متأهب لحرب"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي دعا القوات المسلحة في بلاده إلى "التأهب لحرب"، فيما حملت طهران واشنطن مسؤولية أي صدام بين "الحرس الثوري" الإيراني والقوات الأمريكية في الخليج أو أي منطقة أخرى.



وشدد موسوي على ضرورة التعامل بجدية مع التهديدات، مضيفاً: "في البداية يمكن ألا تكون هذه التهديدات برية، ولكن على القوات البرية أن تكون مستعدة". متابعا: "على كل القوات المسلحة التأهب لحرب، والاستعداد لأي هجوم ليلي، والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية".

وحول تطورات الأوضاع في فنزويلا، أوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المعارض خوان جوايدو دعا إلى إضراب عام ومواصلة التظاهرات في فنزويلا على أمل طرد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي وعد بمعاقبة "الخونة" المسؤولين عن التمرد العسكري الفاشل الذي وقع الثلاثاء.



وقال جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا واعترف به أكثر من خمسين بلداً على رأسها الولايات المتحدة، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس "غداً سنواكب اقتراح التناوب في الإضراب إلى أن نصل إلى الإضراب العام". مضيفا: "سنواصل تحركنا في الشارع إلى أن نحصل على حريتنا".

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وأفادت "الحياة" بأن الولايات المتحدة لوحت مجدداً بعمل عسكري في فنزويلا، بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو إحباط "انقلاب" اتهم أنصاراً لزعيم المعارضة خوان جوايدو بتنفيذه.

وقال بومبيو: "كان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحاً وثابتاً. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضرورياً، ستنفذه الولايات المتحدة". واستدرك أن واشنطن تفضّل انتقالاً سلمياً للسلطة في فنزويلا.

كان الوزير الأمريكي قد ذكر أن موسكو أثنت مادورو عن مغادرة كراكاس متجهاً إلى هافانا للإقامة فيها منفياً. وقال في إشارة الى الرئيس الفنزويلي: "كانت طائرته على المدرج وكان جاهزاً للمغادرة وفق ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء".



وبالانتقال إلى السودان، أفادت "الشرق الأوسط" بأن الضغوط تواصلت على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، من جبهات عدة. فبينما يعد قادة "الحراك" لمسيرة مليونية، حشدوا لها كل الإمكانات والطاقات، جاءت دعوة الاتحاد الإفريقي للمجلس لتسليم السلطة للمدنيين في غضون 60 يوماً، بعدما كان عدد من القادة الأفارقة قد منحوه خلال اجتماع عقد في القاهرة 3 أشهر.

وقال علي الريح السنهوري عضو لجنة التفاوض في "الحراك" لـ"الشرق الأوسط"، أمس، إن هناك تحضيراً لمليونية تنطلق اليوم، أكدت جهات عدة موافقتها للمشاركة فيها، بينها نقابات للأطباء والمصرفيين وموظفي اتصالات وصحفيين وجهات أخرى كثيرة. مؤكدا أنهم سيواصلون الضغط حتى تحقيق أهدافهم، وأنهم لن يوقفوا التفاوض رغم "اللغة الاستفزازية" من المجلس العسكري.



وتحت عنوان "فزع تركي إيراني لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية"، تناولت "الخليج" إعلان إيران رفضها التحرك الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لتلحق بموقف تركيا التي جاء ردها على لسان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، الذي ادعى أن القرار سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، متذرعاً بفزاعة معاداة الإسلام التي قد تتنامى في الغرب، على حد تعبيره.

وحول الأوضاع في اليمن كشفت "الاتحاد" قيام التحالف بعملية نوعية بقاعدة عسكرية حوثية في صنعاء، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر ميليشياث الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتحت عنوان "ممارسات حوثية تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر"، أشارت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تلوح نذر كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب إجراءات حوثية تتمثل في منع سفينة نفطية عملاقة من إفراغ حمولتها في ميناء رأس عيسى بالحديدة. وحمل رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئة التي ستحدث حال تسرب كميات كبيرة من النفط إذا ما استمرت الميليشيا برفض إفراغ خزان النفط في البحر الأحمر من مخزونه.

فيما أفادت "الخليج" تحت عنوان "تصعيد سوري - روسي يمهد لاقتحام إدلب"، بأن قوات الجيش السوري مدعومة بضربات جوية روسية صعدت عملياتها العسكرية في ريفي إدلب وحماة، أمس، تمهيداً لاقتحام إدلب، حسب مصادر في المعارضة السورية، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 140 ألف شخص منذ شهر فبراير في محافظة إدلب ومحيطها، بالتزامن مع بدء التصعيد في المنطقة.