انت الان تتابع حميدتي: نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن موقف المجلس من الثورة السودانية "ثابت ولا تراجع عنه". وأضاف حميدتي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية. وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد. وكان حميدتي قال في وقت سابق إنه "لا فوضى بعد اليوم" في السودان، مؤكدا "عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده"، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية.

ودعا المسؤول للاحتكام إلى القانون، وأضاف: "لدينا قضاء عادل ونزيه بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماما".وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد صالح عثمان، من منصبه، والذي كان يشغل منصب الأمين