انت الان تتابع العراق يسلم 84 طفلًا من أبناء الدواعش إلى طاجيكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكستانية، اليوم الخميس، عن تسلُمها 84 طفلا من أبناء إرهابي تنظيم (داعش) من العراق. وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن 84 طفلا جميعهم من طاجيكستان أجبروا على الانضمام إلى جماعات مسلحة بعد تجنيد أهاليهم، مضيفة أنه تمت إعادة الأطفال في رحلة خاصة من بغداد إلى العاصمة دوشانبي. وكانت وزارة خارجية طاجيكستان قد أكدت في فبراير الماضي، أنها تسعى إلى إعادة 75 طفلا من العراق، مشيرة إلى أن هناك 43 امرأة طاجيكية تقضي أحكاما بالسجن لارتكابهن جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، إدراج زعيم جماعة "جيش محمد" الباكستانية، مسعود أزهر على قائمة الإرهاب العالمي بعد أن أزالت الصين اعتراضها على تصنيفه.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن لجنة العقوبات 1267 الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في مجلس الأمن الدولي أعلنت في بيان صحفي