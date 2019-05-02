مسعف يباشر حادث تصادم أثناء إجازته

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

سجل المسعف تركي حمد آل منصور، أحد منسوبي الهلال الأحمر بمنطقه عسير، موقفا إنسانيا، يعكس صورة صادقة لأبناء البلد المخلصين، إذ تعامل مع حالات مصابة جراء حادث سير، وتمكن من أسعافهم بمفرده، وأثناء إجازته.

أنهي تركي آل منصور دورة عن البروتوكولات، أثناء قيامه بإجازة من عمله، وحين عودته من منطقه عسير الى منطقه نجران، شاهد حادث تصادم وقع على مقربة منه، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

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وعلى الفور أوقف سيارته وباشر الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمصابين، وتمكن من إيقاف النزيف لأحدهم، ومنع المواطنين من نقل المصابين بشكل خاطئ لحين وصول الفرق الإسعافية، التي قدمت إلى الموقع، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

من جانبهم، أشاد زملاء تركي المنصور بما قدمه زميلهم، مؤكدين أنه قدم نموذجا يحتذي به للمسعفين المحبين لعملهم، والحريصين على تقديم الخدمة لإخوتهم المواطنين، وتحقيق الهدف الأساسي من عملهم وهو إنقاذ أرواح الناس والمحافظة عليها.